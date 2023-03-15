Илон Маск на предложение издателя игры Atomic Heart внедрить в сюжет роботов Tesla ответил шуткой

17:46, 15 марта 2023
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Илон Маск на предложение издателя игры Atomic Heart внедрить в сюжет роботов Tesla ответил шуткойВ общем, отказал
Недавно глава издателя быстро набравшей популярность игры Atomic Heart студии Mundfish Роберт Багратуни предложил Илону Маску внедрить в сюжет игры роботов-гуманоидов Tesla Optimus. Об этом он написал в Twitter.
Фото: Goodfon.com
Маск отшутился тоже в Twitter: «Очень надеюсь, что роботы Tesla не выходят из строя!». Что конкретно глава Tesla имел в виду, он не уточнил.
Но дописал к своей реплике, что Tesla всерьёз относится в искусственному интеллекту и уделяет большое внимание возможности отключать роботов локально с помощью физического переключателя. Это необходимо для того, чтобы снизить риск централизованного управления, чтобы искусственный интеллект не мог начать действовать своевольно.