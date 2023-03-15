Илон Маск на предложение издателя игры Atomic Heart внедрить в сюжет роботов Tesla ответил шуткой

Маск отшутился тоже в Twitter: «Очень надеюсь, что роботы Tesla не выходят из строя!». Что конкретно глава Tesla имел в виду, он не уточнил.

Но дописал к своей реплике, что Tesla всерьёз относится в искусственному интеллекту и уделяет большое внимание возможности отключать роботов локально с помощью физического переключателя. Это необходимо для того, чтобы снизить риск централизованного управления, чтобы искусственный интеллект не мог начать действовать своевольно.