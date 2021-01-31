Игры
Сегодня 12:57
Илон Маск назвал единственную консольную игру, в которую играл
Напомним, что глава Tesla является любителем компьютерных игр
Одна из подписчиц Илона Маска в Twitter решила поинтересоваться, играл ли основатель Tesla в консольные игры и если да, то какой тайтл является его любимым. Так, Илон Маск признался, что играл только в одну игру на приставке.
Напомним, что ранее предприниматель уточнял, что является любителем компьютерных игр, однако по его словам, опыт игры на консоли у него тоже имеется. Единственной консольной игрой, в которую игра Маск, является научно-фантастический шутер Halo.
Что касается любимых компьютерных игр Илона Маска, в их число он отнес такие тайтлы, как Deus Ex, Half-Life 2, Bioshock, Mass Effect 2, Fallout 3 & New Vegas и Saints Row IV.