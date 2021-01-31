Илон Маск назвал единственную консольную игру, в которую играл

Напомним, что ранее предприниматель уточнял, что является любителем компьютерных игр, однако по его словам, опыт игры на консоли у него тоже имеется. Единственной консольной игрой, в которую игра Маск, является научно-фантастический шутер Halo.

Что касается любимых компьютерных игр Илона Маска, в их число он отнес такие тайтлы, как Deus Ex, Half-Life 2, Bioshock, Mass Effect 2, Fallout 3 & New Vegas и Saints Row IV.