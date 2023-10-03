Илон Маск провёл прямую трансляцию по игре Diablo IV

На платформе X, ранее известной как Twitter, которую Маск приобрёл в октябре 2022 года, бизнесмен провёл прямую трансляцию прохождения подземелья в игре Diablo IV.

Этот стрим был организован в тестовом режиме, чтобы проверить возможности потоковой передачи данных на платформе X.

Первая трансляция длилась 52 минуты и собрала внушительную аудиторию. В пике за игрой Маска следили одновременно 1300 зрителей, а к концу стрима общее число наблюдателей достигло 20 000 человек.

Интересный факт: Илон выбрал для прохождения подземелье с 69 уровнем сложности.

О своём намерении провести трансляцию, Маск объявил ещё 29 сентября.