Илон Маск провёл прямую трансляцию по игре Diablo IV

15:37, 03 октября 2023
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Илон Маск провёл прямую трансляцию по игре Diablo IVИнтересный, всё-таки, персонаж
Илон Маск, глава компании Tesla, решил порадовать своих поклонников необычным способом.
На платформе X, ранее известной как Twitter, которую Маск приобрёл в октябре 2022 года, бизнесмен провёл прямую трансляцию прохождения подземелья в игре Diablo IV.
Этот стрим был организован в тестовом режиме, чтобы проверить возможности потоковой передачи данных на платформе X.
Первая трансляция длилась 52 минуты и собрала внушительную аудиторию. В пике за игрой Маска следили одновременно 1300 зрителей, а к концу стрима общее число наблюдателей достигло 20 000 человек.
Интересный факт: Илон выбрал для прохождения подземелье с 69 уровнем сложности.
О своём намерении провести трансляцию, Маск объявил ещё 29 сентября.