Илон Маск установил рекорд в Diablo 4 и попал в список лучших игроков

Он завершил испытание всего за 1 минуту 52 секунды, превзойдя предыдущего лидера рейтинга на 7 секунд. Это достижение он подтвердил в своём посте в соцсети X.com.

Artificer’s Pit — одно из самых сложных подземелий игры, где игрокам приходится сражаться с процедурно-генерированными монстрами и боссом в ограниченное время.

Маск использовал мощную сборку Quill Volley Spiritborn, которая известна неисправленным багом, повышающим урон. Blizzard подтвердили, что не будут исправлять этот недостаток до седьмого сезона.

Маск уже давно известен как поклонник Diablo 4. Ранее он занял 19-е место в мировом рейтинге на сайте Helltides, а его новое достижение может поднять его ещё выше.

Сам предприниматель шутливо отметил, что Blizzard должна наградить его как лучшего «продавца месяца», намекая на рост интереса к игре благодаря его успехам.