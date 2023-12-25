Именитый игродел предсказал смерть консолей в 2030-х годах

В интервью с Jounetsu Tairiku, Ёсида выразил мнение, что будущее игровой индустрии будет связано с облачными технологиями, что сделает игры доступными на любой платформе, независимо от предпочтений пользователя.

Продюсер подчеркнул, что индустрии необходимо прийти к согласию относительно общей платформы, что упростит работу разработчиков и принесет пользу игрокам за счет отсутствия эксклюзивности.

Он считает, что в ближайшем будущем все будут играть на ПК, что уменьшит значение консольных «войн» между производителями.

По мнению Ёсиды, благодаря мощным серверам и центрам обработки данных, игроки смогут получать доступ к контенту через простое интернет-соединение. Эта технология уже постепенно внедряется на всех трех крупных игровых консолях.