Имя ему — легион: представлен новый «убийца» Steam Deck

По словам разработчиков, устройство должно «впечатлить геймеров своими характеристиками». Оно оснащено мощным процессором AMD Ryzen 7 7840U с 8 ядрами и базовой частотой 3,3 ГГц.

Одним из главных преимуществ консоли является её компактный размер и лёгкий вес всего в 580 г. Сравнивая с другими конкурентами, такими как ROG Ally и Steam Deck, ONEXFLY оказывается более лёгким и портативным решением.

Размер экрана новинки — 7” при разрешении FullHD и частоте обновления 120 Гц. Вместе с тем дисплей обладает высокой пиковой яркостью в 450 кд/м2.

За графику в консоли отвечает Radeon 780M на базе архитектуры RDNA 3 с 12 вычислительными блоками. Это должно обеспечить «качественное визуальное воспроизведение» и достойную графику в играх.

На данный момент цена и дата начала продаж ONEXFLY неизвестны. Ожидается, что обо всём этом производитель расскажет чуть позднее.