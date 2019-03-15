Индийская полиция арестовывает несовершеннолетних игроков в PUBG

Власти индийского штата Гуджарата запретили детям играть в PlayerUnknown’s Battlegrounds после того, как местные власти признали игру виновной и росте агрессивного поведения и насилия среди детей. об этом рассказало издание The Guardian.

По данным источника, запрет был введён на прошлой неделе и полиция уже начала внедрять его, арестовав на текущей неделе десятерых подростков и затем отпустив с предупреждением.

Запрет был вынесен после того, как в январе индийский премьер-министр Нарендра Моди (Narendra Modi) заявил, что чрезвычайная популярность таких игр, как PUBG и Fortnite, создают сложности родителям. Премьер-министр прямо назвал именно эти две игры. Тем не менее, запрет пока коснулся только PUBG, но не Fortnite.