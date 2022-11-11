Индийский фанат Minecraft создал физический топор для рубки леса в игре

На своём канале в YouTube он выложил видео игрового процесса. На видео видно, как Teenenggr — никнейм геймера — бьёт топором по фанерной доске, а в игре рубит лес. На стене размещён счетчик, фиксирующий количество ударов. Таким же образом он подключил и кирку для добычи виртуальной руды.

Один из подписчиков Teenenggr отметил, что изобретение геймера — это «отличный способ, чтобы снять стресс во время игры».

«Хотелось прочувствовать Minecraft, поэтому я создал контроллер для игры, используя настоящие инструменты. Мне удалось сохранить жизнь в течение первого дня в режиме выживания», — рассказал блогер.