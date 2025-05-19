Injustice 3 в разработке? Датамайнеры нашли намеки на триквел

Известный инсайдер MultiverSusie, ранее слившая закрытие MultiVersus, опубликовала в X.com загадочное сообщение: «MultiVersus закрыли — это несправедливость (по-английски «injustice» — прим. редакции). Сделать это снова — еще одна несправедливость. Оставить меня без утечек — снова несправедливость».

Позже она добавила короткий твит: «3». Фанаты сразу предположили, что речь идет о триквеле Injustice.

NetherRealm Studios пока не делала официальных заявлений, но слухи о продолжении циркулируют уже несколько лет. Injustice 2 вышла в 2017 году, собрала высокие оценки критиков и фанатов и долгое время входила в число самых популярных файтингов.

Многие надеялись, что следующая часть франшизы появится еще несколько лет назад, но разработчики сосредоточились на выпуске Mortal Kombat 1.

Пока что подтверждения разработки нет, но слухи о возможном анонсе Injustice 3 уже активно обсуждаются в сообществе.