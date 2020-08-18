Игры
Сегодня 16:30
Injustice, Batman и другие игры DC продаются со скидками до 80%
До 24 августа
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle запустил новую акцию, которая придется по нраву всем любителям DC тайтлов. Так, Injustice, Batman и другие игры популярной франшизы продаются со скидками до 80%.
Так, файтинг Injustice 2 в рамках распродажи можно приобрести всего за 735 рублей вместо прежних 3 675 рублей.
В то же время, Batman: Arkham City GOTY Edition можно ухватить за 367 рублей вместо прежних 1 469 рублей.
В распродаже участвуют более 17 игр, ознакомиться с которыми можно перейдя по этой ссылке. Однако стоит поторопиться, поскольку данная акция активна ограниченное количество времени. Так, приобрести игры популярной франшизы со скидкой можно вплоть до 24 августа.