Инсайдер: издатели игр начнут массово сбегать от Xbox к PlayStation

Опубликовано 27 марта 2024, 14:15
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Инсайдер: издатели игр начнут массово сбегать от Xbox к PlayStationТенденция к этому уже наблюдается
Один из видных игровых инсайдеров, главный редактор портала GamesIndustry.biz Кристофер Дринг рассказал, что на мероприятии для разработчиков игр Game Developers Conference 2024 (GDC 2024) вскрылась неутешительная для Microsoft «кухня». По словам Дюринга, для игрового сектора компании — Xbox — наступили не лучшие времена.
Инсайдер подчеркнул, что всё больше издателей игр предпочитают не связываться с Xbox и не издавать игры на этих консолях. Даже один из мировых маститых издателей заявил, что не знает, зачем вообще издал свой продукт на консолях семейства Xbox.
Дринг отметил, что уровень заработка Microsoft, особенно в Европе, в последние годы падает и речь идёт о судьбе дальнейшей поддержки компаниями и консолей, и всех продуктов Xbox.
Также Дринг рассказал, что в глазах мировых издателей рынок игр — PS5 и ПК.
Источник:Insider Gaming
Автор:Андрей Кадуков
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