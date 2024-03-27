Инсайдер: издатели игр начнут массово сбегать от Xbox к PlayStation

Инсайдер подчеркнул, что всё больше издателей игр предпочитают не связываться с Xbox и не издавать игры на этих консолях. Даже один из мировых маститых издателей заявил, что не знает, зачем вообще издал свой продукт на консолях семейства Xbox.

Дринг отметил, что уровень заработка Microsoft, особенно в Европе, в последние годы падает и речь идёт о судьбе дальнейшей поддержки компаниями и консолей, и всех продуктов Xbox.

Также Дринг рассказал, что в глазах мировых издателей рынок игр — PS5 и ПК.