Инсайдер: Microsoft выпустит новое поколение Xbox в 2026 году

Идёт речь о новом поколении Xbox Series X/S или о другой модели, не сообщается. Но у Microsoft, похоже, есть план по восстановлению своих преимуществ.

Кроме того, что Бонд подтвердила слухи о серьёзном финансировании проекта, ещё она пообещала, что релизом первого дня на новой консоли станет Call of Duty 2026, над которой сейчас работают разработчики Activision.

Срок выхода игры совпадает с релизом новой Xbox. Сейчас работа над консолью также активна, а новая модель выйдет в 2026.

«Мы также инвестируем в дорожную карту следующего поколения. Мы действительно сосредоточены на том, чтобы обеспечить самый большой технический скачок, который вы когда-либо видели в аппаратном поколении, что делает его лучше для игроков и лучше для создателей и их видения», — заявила Бонд.