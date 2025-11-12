Игры
Опубликовано 12 ноября 2025, 07:50
1 мин.

Инсайдер показал новый Steam Controller — с двумя тачпадами и сенсором приближения рук

Инсайдер Брэд Линч опубликовал изображение нового геймпада Valve, который, по его словам, выйдет под названием Steam Controller — без цифры «2» в названии.
© X.com

По дизайну устройство значительно отличается от оригинального контроллера и современных аналогов.

Геймпад оснащён двумя квадратными тачпадами, напоминающими таковые в Steam Deck. Аналоговые стики расположены почти по центру корпуса и находятся довольно близко друг к другу, что вызывает вопросы о комфорте использования.

Также на корпусе присутствует кнопка Steam для быстрого доступа к игровому магазину, стандартные кнопки действий, крестовина и триггеры.

Главной особенностью нового контроллера станет ёмкостный сенсор, который сможет определять расстояние между руками пользователя и рукоятками — технология, схожая с системой отслеживания на Valve Index, но без полноценного трекинга пальцев.

По данным источника, устройство уже готово к запуску, а анонс ожидается в ближайшее время — предположительно до конца 2025 года или в начале 2026-го.

Источник:X.com
Автор:Булат Кармак
