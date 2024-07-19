Инсайдер, предсказавший выход PS5 Pro в 2024 году, засомневался в сроках

По его словам в переписке с подписчиками, он не уверен в выходе PS5 Pro в сентябре 2024 года. Скорее всего, это произойдёт в 2025 году, возможно, в первом полугодии. Причём Хендерсон написал на эту тему целую серию сообщений в соцсети Х.

Ранее он утверждал, что анонс консоли должен произойти на игровой выставке Tokyo Game Show, которая пройдёт с 26 по 29 сентября. А затем должен был состояться и выход устройства в продажу. Однако теперь он считает, что консоль может быть анонсирована в 2024, если только Sony планирует выпуск и начало продаж PS5 Pro в 2025.

Причин инсайдер не назвал. Непохоже, чтобы это был отказ Sony от консоли нового поколения, поскольку это устройство называют «идеальным» для предстоящей игры GTA VI.

Согласно более ранним утечкам, Sony реализует в PS5 Pro технологию упрощённого метода интеграции масштабирования изображения PSSR, для улучшения производительности игр с поддержкой PSSR. Также будет улучшена трассировка лучей.