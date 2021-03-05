Инсайдер раскрыл подробности следующей части Assassin’s Creed

Также инсайдер поделился(https://twitter.com/Onion00048/status/13671754050488934430, что действия в грядущем тайтле будут разворачиваться в средневековой Японии. Главным героем, согласно его данным, станет девушка по имени Акако Ширатори. По сюжету, она является новоиспеченным членом японского ордена убийц. Инсайдер также отметил, что тайтл будет богат различными отсылками к японской мифологии. Так, по ходу игры геймеры сразятся с демонами Они и Ёкай.

По словам источника, в тайтле будет реализована система вербовки ассасинов. Выпустить Assassin's Creed: Warriors могут в следующем году. В Ubisoft эту информацию никак не комментировали.