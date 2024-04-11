Инсайдер рассказал, что происходит с ремейком Prince of Persia: Sands of Time

Речь идёт о ремейке Prince of Persia: Sands of Time, который был анонсирован в 2020 году, но потом у студии-разработчика начались серьёзные производственные неурядицы. В итоге игра от студий Ubisoft Mumbai и Ubisoft Pune перешла к Ubisoft Montreal. И вроде бы это одна компания, но Хендерсон рассказал, что фанатам не стоит ждать ничего, что они ранее слышали об игре или видели какие-то кадры, — текущий разработчик не отталкивался от опыта предыдущих.

При этом инсайдер отметил, что его источники, подтвердившие факт работы над ремейком, утверждают, что разработка всё ещё «на ранней стадии». Игра будет полностью перезапущена, что подразумевает новые сценарии, более «реалистичный подход» к геймплею, переработку графики, создание новой анимации, различных механик боя и паркура. Также будет полностью перезаписан захват движений.