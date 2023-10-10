Инсайдер рассказал, какой уровень графики получит долгожданная GTA 6

По информации французского издания Rockstar Mag, графика в GTA 6 будет настолько продвинутой, что разница между ней и графикой в Red Dead Redemption 2 будет даже больше, чем между последней и Grand Theft Auto V.

Новая версия игрового движка RAGE, на котором будет работать GTA 6, принесёт ряд значительных улучшений в физике, качестве рендеринга и искусственном интеллекте.

Особенно стоит отметить новую систему водной физики, которая, по слухам, будет без преувеличения революционной. Это намекает на то, что океаны и моря будут играть важную роль в мире новой GTA.

Также игра получит улучшенную физику транспортных средств. Благодаря увеличению числа полигонов, автомобили будут деформироваться ещё реалистичнее после столкновений, а повреждения будут влиять на управляемость.

Кроме того, GTA 6 впервые в серии будет использовать физически симулированное освещение, что особенно актуально для изображения ночной жизни Vice City. Система погоды также претерпит серьёзные изменения и будет оказывать существенное влияние на игровой процесс.