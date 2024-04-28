Инсайдер: Resident Evil 9 с открытым миром не выйдет в 2025 году

Инсайдер рассказал, что японская компания Capcom изначально планировала выпустить Resident Evil 9 в 2025 году. Но теперь до него «дошли слухи» об отмене игры в силу неких внутренних причин. Какие это причины, Dusk Golem не знает.

Он успокоил геймеров, сказав, что «отмена очередной части игрового сериала — обычное дело». При этом сроки выхода Resident Evil 9 теперь неизвестны, но Capcom может представить что-то другое из этой вселенной, например, ещё один ремейк.