Инсайдер слил дизайн и сроки выхода консоли PS5 Pro

Согласно сообщению инсайдера, PS5 Pro выйдет в первой половине сентября 2024 года. Консоль получит дизайн, схожий с PS5 Slim, но будет несколько толще.

На передней панели PS5 Pro расположатся два порта USB-C и кнопка питания. Появятся три чёрные полосы по середине боковых панелей.

При этом инсайдер не уточнил, будет ли новая консоль оснащена дисководом или по умолчанию выйдет в версии Digital Edition, которая не поддерживает запуск игр с дисков. Возможно, Sony так и сделает ради экономии, а дисковод будет предлагаться как аксессуар.

О геймпаде нет информации, касающейся каких-либо изменений: это будет стандартный геймпад DualSense в белом цвете.