Инсайдер слил дизайн и сроки выхода консоли PS5 Pro

Опубликовано 30 августа 2024, 12:451 мин.
Инсайдер слил дизайн и сроки выхода консоли PS5 ProВ чём-то новая консоль будет похожа на PS5 Slim
На портале Dealabs появилась информация от надёжного инсайдера billbil-kun, рассказавшего о дизайне предстоящей консоли PlayStation 5 Pro и назвавшего срок запуска выхода устройства.
Согласно сообщению инсайдера, PS5 Pro выйдет в первой половине сентября 2024 года. Консоль получит дизайн, схожий с PS5 Slim, но будет несколько толще.
На передней панели PS5 Pro расположатся два порта USB-C и кнопка питания. Появятся три чёрные полосы по середине боковых панелей.
При этом инсайдер не уточнил, будет ли новая консоль оснащена дисководом или по умолчанию выйдет в версии Digital Edition, которая не поддерживает запуск игр с дисков. Возможно, Sony так и сделает ради экономии, а дисковод будет предлагаться как аксессуар.
О геймпаде нет информации, касающейся каких-либо изменений: это будет стандартный геймпад DualSense в белом цвете.
Источник:Dealabs
Автор:Андрей Кадуков
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