Инсайдер слил в Сеть главное меню отменённой игры-сервиса по The Last of Us

Разработчик игры, студия Naughty Dog, объявила об отмене игры-сервиса на фоне почти полного молчания о продукте. Разработчики показали лишь одно изображение игры. При этом студия сообщила, что проект оказался слишком крупным и амбициозным, и чтобы не допустить снижения качества других игр, от этого продукта решили отказаться.

Но чтобы геймеры представляли, как могла бы выглядеть The Last of Us Online, инсайдер опубликовал скриншот главного меню игры. В меню присутствуют различные вкладки с пунктом боевого пропуска и отдельным магазином. Также в меню есть аббревиатура BR, что может говорить о наличии в игре battle royal (королевской битвы).