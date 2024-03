Инсайдер сообщил, что порт Last of Us 2 для ПК выйдет уже в 2024 году

По словам инсайдера, уже в 2024 году The Last of Us Part II. Выйдет на ПК, и это точная информация. При этом конкретных сроков Silknigth не назвал, а лишь подчеркнул, что выход порта «очень близок».

Напомним, The Last of Us Part II вышла в 2020 году на PS4, в начале 2024 — ремастер на PS5.