Инсайдер: Valve разработает собственную стационарную консоль на базе SteamOS

Опубликовано 22 декабря 2024, 17:151 мин.
Инсайдер: Valve разработает собственную стационарную консоль на базе SteamOSОсновой станут наработки Steam Deck
Как стало известно, датамайнер Тайлер Маквикер, который известен точными инсайдами, нашёл упоминание о том, что компания Valve разрабатывает собственную стационарную игровую консоль на базе SteamOS.
Маквикер нашёл упоминание проекта под кодовым названием Fremont. Вероятно, это видоизменённый прототип Galileo, который Valve должна была разрабатывать как беспроводной модуль, с которого игры должны были передаваться на VR-гарнитуру.
Однако разработчики пошли иным путём, и Fremont будет полноценной игровой консолью на основе наработок Steam Deck, но кратно мощнее. В отношении аппаратной части сообщается, что будущая консоль будет работать на решении от AMD под кодовым названием Lilac, интерфейс будет взят у Steam Deck, что позволит использовать систему в связке с контроллером Steam Controller 2.