Инсайдер: Valve разработает собственную стационарную консоль на базе SteamOS

Маквикер нашёл упоминание проекта под кодовым названием Fremont. Вероятно, это видоизменённый прототип Galileo, который Valve должна была разрабатывать как беспроводной модуль, с которого игры должны были передаваться на VR-гарнитуру.

Однако разработчики пошли иным путём, и Fremont будет полноценной игровой консолью на основе наработок Steam Deck, но кратно мощнее. В отношении аппаратной части сообщается, что будущая консоль будет работать на решении от AMD под кодовым названием Lilac, интерфейс будет взят у Steam Deck, что позволит использовать систему в связке с контроллером Steam Controller 2.