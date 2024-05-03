Инсайдеры: опрос Statista показал низкий интерес британских геймеров к GTA VI

Ещё 45% респондентов утвердительно высказались, что при выходе игры в 2025 году не станут покупать тайтл, а 41% хотят приобрести. Среди опрошенных 4% отметили, что ещё не определились, нужна ли им игра.

Как отмечают инсайдеры, Statista проводило опрос ещё в ноябре 2023 года, тогда как результаты опубликовали только в апреле 2024 года. Премьерный трейлер был впервые показан в декабре 2023 года, поэтому, может быть, часть респондентов уже изменила мнение.