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Игры
Опубликовано 03 мая 2024, 15:45
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Инсайдеры: опрос Statista показал низкий интерес британских геймеров к GTA VI

Почти половина вообще не интересуется игрой
Инсайдерский игровой портал Insider Gaming со ссылкой на информацию аналитического агентства Statista сообщил об отсутствии интереса к GTA VI у 49% опрошенных британцев старше 18 лет.
Инсайдеры: опрос Statista показал низкий интерес британских геймеров к GTA VI

© Rockstar

Ещё 45% респондентов утвердительно высказались, что при выходе игры в 2025 году не станут покупать тайтл, а 41% хотят приобрести. Среди опрошенных 4% отметили, что ещё не определились, нужна ли им игра.

Как отмечают инсайдеры, Statista проводило опрос ещё в ноябре 2023 года, тогда как результаты опубликовали только в апреле 2024 года. Премьерный трейлер был впервые показан в декабре 2023 года, поэтому, может быть, часть респондентов уже изменила мнение.