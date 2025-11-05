Инсайдеры подтвердили возможность покупки игр для ПК на PS5 в будущем

Портал Notebookcheck со ссылкой на исследователя-датамайнера под ником Amethxst рассказал, что эксперт нашёл графику с пометкой «cross‑buy» рядом с логотипом «PS5 PC», что и наталкивает инсайдеров на предположения о том, что Sony может разрешить пользователям запускать игры для PS5 на ПК и наоборот. Работать это будет через Steam или потенциальный собственный маркетплейс PS5.

Этот функционал будут аналогичным системе Xbox Play Anywhere от Microsoft, позволяющей играть в приобретённые игры на консолях и ПК. Если Sony пойдёт по тому же пути, это будет означать, что покупки игр для PS5 больше не потребуют отдельных приобретений для ПК. Это откроет игрокам доступ к эксклюзивным играм PlayStation в Steam или Epic Games Store, хотя ранее такие релизы, как Death Stranding и его продолжение, какое‑то время оставались эксклюзивами консолей.

Однако Sony пока не подтвердила никаких планов по запуску сервиса наподобие Xbox Play Anywhere.