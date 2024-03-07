Инсайдеры предположили разработку Hogwarts Legacy 2 из-за найденной вакансии

По мнению обозревателей, намёком на разработку новой игры являются требования к соискателю вакансии старшего художника по персонажам, предполагающей опыт работы со средами Unreal Engine 4 и 5. Отмечается, что первая часть Hogwarts Legacy разработана на Unreal Engine 4.

У Hogwarts Legacy вполне может быть продолжение ввиду успеха проекта. Разработчики могут пойти на это, и вакансия пусть косвенное, но, по мнению обозревателей Wccftech, подтверждение их догадок.