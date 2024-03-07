Инсайдеры предположили разработку Hogwarts Legacy 2 из-за найденной вакансии

Опубликовано 07 марта 2024, 08:15
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Инсайдеры предположили разработку Hogwarts Legacy 2 из-за найденной вакансииВозможно, это так
Обозреватели портала Wccftech рассказали, что обнаружили вакансию игровой компании Avalanche Software, разработчика нашумевшей игры Hogwarts Legacy, которая косвенно подтверждает начало разработки следующей части — Hogwarts Legacy 2.
© Warner Bros Games
По мнению обозревателей, намёком на разработку новой игры являются требования к соискателю вакансии старшего художника по персонажам, предполагающей опыт работы со средами Unreal Engine 4 и 5. Отмечается, что первая часть Hogwarts Legacy разработана на Unreal Engine 4.
У Hogwarts Legacy вполне может быть продолжение ввиду успеха проекта. Разработчики могут пойти на это, и вакансия пусть косвенное, но, по мнению обозревателей Wccftech, подтверждение их догадок.