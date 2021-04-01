Инсайдеры рассказали о разработке новой части культового хоррора Alan Wake

Информацией об этом поделился известный журналист Джефф Грабб, ссылаясь на собственные источники. В то же время, редактор сайта VentureBeat добавил, что в качестве издателя новой части Alan Wake выступит Epic Games, которой удалось предложить разработчикам выгодные условия.

Грабб отметил, что на данный момент это все подробности, которые ему известны о грядущем тайтле. Что касается представителей Remedy и Epic Games, они не стали комментировать эту информацию.

Напомним, что первая часть Alan Wake была выпущена в далеком 2010 году. На Metacritic игра в среднем набрала 83 балла из 100.