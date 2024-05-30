Инсайдеры рассказали об объединении игр Call of Duty и Fallout

Об этом говорят фото героев. Как уточняется, могут быть объединены Call of Duty: Modern Warfare III и Warzone с франшизой Fallout. Об этом рассказали датамайнеры из CharlieIntel. Они обнаружили рендер в одном из файлов возможной игры.

На утекших снимках изображены персонажи из Call of Duty в синих комбинезонах из игры Fallout. Вероятно, в рамках этого объединения — кроссовера — геймеры получат и тематические скины для оружия.

Но пока ни дата начала объединения, ни другие детали не известны. Официальной информации, разумеется, тоже ещё нет.