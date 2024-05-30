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Игры
Опубликовано 30 мая 2024, 18:45
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Инсайдеры рассказали об объединении игр Call of Duty и Fallout

Пока это неофициально
В Сети появилась утечка, свидетельствующая о возможной коллаборации игр Call of Duty и Fallout.
Инсайдеры рассказали об объединении игр Call of Duty и Fallout

© CharlieIntel / Х

Об этом говорят фото героев. Как уточняется, могут быть объединены Call of Duty: Modern Warfare III и Warzone с франшизой Fallout. Об этом рассказали датамайнеры из CharlieIntel. Они обнаружили рендер в одном из файлов возможной игры.

На утекших снимках изображены персонажи из Call of Duty в синих комбинезонах из игры Fallout. Вероятно, в рамках этого объединения — кроссовера — геймеры получат и тематические скины для оружия.

Но пока ни дата начала объединения, ни другие детали не известны. Официальной информации, разумеется, тоже ещё нет.

Источник:DTF
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#игры
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#Инсайдерская информация
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#Fallout
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#CALL OF DUTY