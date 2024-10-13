Инсайдеры: Silent Hill 2 Remake получит версию для PS5 Pro

Инсайдеры заговорили об этом после изучения файлов оригинального ремейка, вышедшего 8 октября. В файлах присутствует описание технологии PlayStation Spectral Super Resolution — масштабирования на основе искусственного интеллекта, — сглаживающей и улучшающий графику в играх. И здесь важна подготовка игры: для взаимодействия с функцией: разработчики готовят специальный патч.

Это говорит о том, что Konami, издатель серии Silent Hill, может выпустить адаптированную под PS5 Pro игру к 7 ноября, когда будет представлена новая консоль.