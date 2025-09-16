Инсайдеры усомнились в релизе GTA 6 в мае 2026-го — игра может выйти осенью

Опубликовано 16 сентября 2025, 14:181 мин.
Инсайдеры усомнились в релизе GTA 6 в мае 2026-го — игра может выйти осеньюВ это релизное окно верится как-то больше
Хотя Rockstar Games объявила официальной датой релиза GTA 6 уже 26 мая 2026 года, инсайдеры всё чаще сомневаются в её соблюдении. По словам известного журналиста Тома Хендерсона, студия вряд ли успеет выпустить игру весной и более вероятным окном выглядит осень 2026-го.
В подкасте Insider Gaming Хендерсон отметил, что Rockstar известна своей «политикой перфекционизма» и готова откладывать проекты до тех пор, пока они не будут доведены до идеала.
По его мнению, перенос на октябрь выглядит логичным: это позволит не только дать команде больше времени, но и вывести игру на рынок к праздничному сезону, когда продажи традиционно максимальны.
Осенний релиз может оказаться выгодным и с точки зрения индустрии: другие издатели смогут выпускать свои проекты весной без риска «потонуть» в тени GTA 6.
Тем не менее, официальной информации о переносе пока нет. До конца 2025 года Rockstar, вероятно, даст новые разъяснения, а пока дата 26 мая остаётся в силе.