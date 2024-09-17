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Опубликовано 17 сентября 2024, 07:38
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Intel могла заработать миллиарды долларов на создании чипа для PS6, но Sony вновь выбрала AMD

Выгода упущена многомиллиардная
Intel могла заработать миллиарды долларов на создании чипа для PS6, но Sony вновь выбрала AMD
© Reuters

По данным Reuters, Sony в 2022 году рассматривала трех кандидатов для создания чипа для своей будущей консоли — Broadcom, AMD и Intel.

Broadcom быстро вышла из гонки, а в финальном выборе Sony вновь доверилась AMD, отказав Intel в контракте. Сообщается, что возможная прибыль Intel от этой сделки могла составить $30 млрд.

Если бы Intel смогла заключить контракт, это не только принесло бы значительную прибыль, но и обеспечило бы загрузку заводов на 5 лет вперед.

Интересно, что AMD предложила только прототип чипа, а его производство планируется передать TSMC. В отличие от этого, Intel предлагала полный цикл: разработку и выпуск чипов.

Однако переговоры зашли в тупик. Стороны не смогли согласовать размер отчислений с каждого процессора. Кроме того, Sony была обеспокоена вопросом обратной совместимости и меньшим опытом Intel в разработке таких процессоров.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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