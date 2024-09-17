Intel могла заработать миллиарды долларов на создании чипа для PS6, но Sony вновь выбрала AMD

По данным Reuters, Sony в 2022 году рассматривала трех кандидатов для создания чипа для своей будущей консоли — Broadcom, AMD и Intel.

Broadcom быстро вышла из гонки, а в финальном выборе Sony вновь доверилась AMD, отказав Intel в контракте. Сообщается, что возможная прибыль Intel от этой сделки могла составить $30 млрд.

Если бы Intel смогла заключить контракт, это не только принесло бы значительную прибыль, но и обеспечило бы загрузку заводов на 5 лет вперед.

Интересно, что AMD предложила только прототип чипа, а его производство планируется передать TSMC. В отличие от этого, Intel предлагала полный цикл: разработку и выпуск чипов.

Однако переговоры зашли в тупик. Стороны не смогли согласовать размер отчислений с каждого процессора. Кроме того, Sony была обеспокоена вопросом обратной совместимости и меньшим опытом Intel в разработке таких процессоров.