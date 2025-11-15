Intel разрабатывает интегрированную графику Arc B380 на базе 12 ядер Xe3

Согласно информации инсайдера OneRaichu, Intel также занимается созданием специализированной версии Arc B380 для будущих процессоров Core Ultra 300. В этой конфигурации 12 ядер Xe3 могут функционировать на частоте до 2,3 ГГц. Эта конфигурация интегрированной графики предназначена для использования в игровых консолях, включая вышеупомянутые модели.

Кроме того, Intel представила топовую модель Arc B390, которая также оснащена 12 ядрами Xe3, но способна работать на более высоких частотах, до 2,5 ГГц. Эта модель будет интегрирована в процессоры серий Ultra 7 и Ultra 9.

В линейку также войдут модели Arc B370 и Arc B360. Первая будет иметь 10 ядер Xe3 с пиковой частотой 2,4 ГГц, а вторая — 10 ядер Xe3 с частотой до 2,2 ГГц.