Интернет-магазин начал принимать заказы на PlayStation 5 за 31,5 тыс рублей

К счастью, то тут, то там появляются различные утечки, призванные внести какую-либо ясность во всю эту ситуацию. Так, например, канадский интернет-магазин Play 'N Trade Vancouver начал принимать заказы на PlayStation 5 за 400 долларов или 31,5 тыс рублей.

При этом важно понимать, что пост на Facebook, в котором магазин начал принимать заказы, еще ничего не говорит о финальной цене — компания лишь обещает приступить к отправке PlayStation 5 в четвертом квартале текущего года, но в качестве “брони” просит заплатить 400 долларов сразу. Но учитывая, что именно подобные “предзаказы” частенько раскрывают приблизительную стоимость различных новинок, можно вполне смело ожидать, что новая PlayStation обойдется покупателям в сумму от 400 до 500 долларов.