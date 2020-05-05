Интернет-магазин "засветил" возможную дату релиза нового "Assassin's Creed: Вальгалла"

Что интересно, сама утечка впервые была опубликована на Reddit, но, для того, чтобы сохранить репутацию магазина, подтверждающие подлинность слива изображения были продемонстрированы лишь модераторам сервиса, которые, в свою очередь, подтвердили наличие “доказательств”.

В итоге, судя по всему, уже 16 октября текущего года нас ожидает появление на прилавках новой части в популярной игровой вселенной Assassin's Creed. Единственное, что может вызвать сомнение в правдивости данной даты, так это то,ч то сама Ubisoft планирует выпустить “Assassin’s Creed: Вальгалла” лишь “в конце 2020-го года”. Конечно, для кого-то и 16 октября — конец года, но зачастую в это понятие входит период рождественских праздников.