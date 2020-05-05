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Интернет-магазин "засветил" возможную дату релиза нового "Assassin's Creed: Вальгалла"
Причем о факте утечки стало известно достаточно хитрым способом
Буквально на прошлой неделе Ubisoft официально анонсировала новую игру во вселенной Assassin’s Creed — “Assassin’s Creed: Вальгалла” — а уже сейчас интернет-магазин "засветил" возможную дату релиза новинки.
Что интересно, сама утечка впервые была опубликована на Reddit, но, для того, чтобы сохранить репутацию магазина, подтверждающие подлинность слива изображения были продемонстрированы лишь модераторам сервиса, которые, в свою очередь, подтвердили наличие “доказательств”.
В итоге, судя по всему, уже 16 октября текущего года нас ожидает появление на прилавках новой части в популярной игровой вселенной Assassin's Creed. Единственное, что может вызвать сомнение в правдивости данной даты, так это то,ч то сама Ubisoft планирует выпустить “Assassin’s Creed: Вальгалла” лишь “в конце 2020-го года”. Конечно, для кого-то и 16 октября — конец года, но зачастую в это понятие входит период рождественских праздников.