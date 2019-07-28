Интернет-шутники заставили Bethesda переделать DOOM

Вчера мы писали о выходе трилогии легендарных шутеров DOOM, DOOM II и DOOM III для игровых приставок Nintendo Switch, Xbox One и PlayStation 4. Как оказалось, чтобы сыграть геймерам требуется учётная запись Bethesda.net.
Игроки сильно удивились, когда оказалось, что Doom III требует заходить в учётную запись при каждом запуске игры. Впрочем, необходимость логиниться даже один раз в Doom I и Doom II тоже выглядит странно, поскольку у всех трёх игр нет онлайн-контента и сетевого мультиплеера.
Пользователи заподозрили, что таким способом Bethesda просто заставляет игроков подписываться на рекламную рассылку. В сети пошла волна шуток, где запрос на вход в учётную запись выводится в других классических играх.
Bethesda уже отреагировала на разгоревшийся скандал. В официальном аккаунте Twitter появилось объяснение, что требование входа должно было быть опциональным и в первую очередь предназначается для участников официального фан-клуба DOOM Slayers Club, чтобы поощрять их играть в классические игры серии. Теперь разработчики собираются изменить требования в игре и сделать логин опциональным.