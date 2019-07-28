Интернет-шутники заставили Bethesda переделать DOOM

Вчера мы писали о выходе трилогии легендарных шутеров DOOM, DOOM II и DOOM III для игровых приставок Nintendo Switch, Xbox One и PlayStation 4. Как оказалось, чтобы сыграть геймерам требуется учётная запись Bethesda.net.

Игроки сильно удивились, когда оказалось, что Doom III требует заходить в учётную запись при каждом запуске игры. Впрочем, необходимость логиниться даже один раз в Doom I и Doom II тоже выглядит странно, поскольку у всех трёх игр нет онлайн-контента и сетевого мультиплеера.

Пользователи заподозрили, что таким способом Bethesda просто заставляет игроков подписываться на рекламную рассылку. В сети пошла волна шуток, где запрос на вход в учётную запись выводится в других классических играх.