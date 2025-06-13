Инженер создал первую в истории кастомную материнскую плату для PlayStation 1

Плата под названием nsOne полностью совместима с оригинальными чипами PS1 и помещается в штатный корпус консоли. Это не эмулятор и не FPGA — nsOne представляет собой настоящую материнку, работающую с оригинальными CPU, GPU, SPU и другими компонентами.

Проект стартовал в марте 2024 года, когда Бродеско занялся ремонтом PS1 и обнаружил нехватку документации.

Он физически шлифовал платы, сканировал слои и вручную воссоздавал схемы, чтобы полностью задокументировать архитектуру. nsOne базируется на платах серии PU-23, но возвращает параллельный порт и использует четырёхслойную PCB вместо двух.

Создание nsOne может вдохнуть новую жизнь в неисправные консоли — пользователи смогут переносить оригинальные чипы на новые рабочие платы.

Проект уже вызвал интерес в ретро-сообществе и собрал более €5700 на Kickstarter. Бродеско также готовит полные чертежи и файлы для серийного производства.