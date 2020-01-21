iPad-версия популярной онлайн-игры получила более продвинутый режим, чем на консолях

Но даже несмотря на это, порой мобильным устройствам удается утереть нос большим консолям. Вот и на этот раз, iPad Pro получил такую функцию в Fortnite, о которой владельцы PlayStation 4 и Xbox One могут только мечтать. Так, последнее обновление принесло в iPad-версию Fortnite поддержку игры в режиме 120 кадров в секунду. Данное нововведение доступно на iPad Pro 11 (2018) и iPad Pro 12.9 (2018) с экранами Liquid Retina. При этом что интересно, владельцы PlayStation 4 и Xbox One ограничены лишь 60 кадрами в секунду, а игроки на Nintendo Switch вообще имеют дело лишь с 30 кадрами в секунду!

Кроме увеличенного фреймрейта, новая версия игры для iPadOS привнесла поддержку мини-джойстиков.