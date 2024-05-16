iPhone научили запускать игры для легендарной PSP при помощи нового эмулятора

Это приложение уже давно позволяет запускать PSP-игры на персональных компьютерах и смартфонах при среднем разрешении FullHD. И вот, наконец-то, такая же возможность появилась и у фанатов Apple.

PPSSPP поддерживает подключение сторонних контроллеров и не ограничивается простым запуском игр. Он также предоставляет возможность сохранения прогресса в играх и обладает рядом дополнительных функций.

Программа позволяет: