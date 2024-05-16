iPhone научили запускать игры для легендарной PSP при помощи нового эмулятора

Опубликовано 16 мая 2024, 08:49
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iPhone научили запускать игры для легендарной PSP при помощи нового эмулятораЭтого мы ждали даже не осознавая
Теперь владельцы iPhone могут запускать игры для портативной консоли PlayStation Portable (PSP) благодаря новому эмулятору PPSSPP.
Это приложение уже давно позволяет запускать PSP-игры на персональных компьютерах и смартфонах при среднем разрешении FullHD. И вот, наконец-то, такая же возможность появилась и у фанатов Apple.
PPSSPP поддерживает подключение сторонних контроллеров и не ограничивается простым запуском игр. Он также предоставляет возможность сохранения прогресса в играх и обладает рядом дополнительных функций.
Программа позволяет:
- Масштабировать текстуры для повышения их четкости.
- Активировать шейдеры постобработки для настройки цвета и яркости.
- Улучшать графику с помощью анизотропной фильтрации.
- Переносить сохранения с оригинальной PlayStation Portable.
PPSSPP является проектом с открытым исходным кодом, распространяемым по лицензии GPL 2.0, что позволяет любому желающему улучшать его код.
Благодаря этому, функционал PPSSPP постоянно расширяется, позволяя геймерам наслаждаться любимыми играми PSP на мобильных устройствах.