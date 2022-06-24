Искусственный интеллект AMD поможет консолям Xbox прошлого и нынешнего поколений улучшить графику в играх

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Искусственный интеллект AMD поможет консолям Xbox прошлого и нынешнего поколений улучшить графику в играхВладельцам PlayStation уже можно начать переживать
Накануне стало известно, что AMD открыла исходный код технологии апскейла FidelityFX Super Resolution 2.0. Не прошло и суток, как в Сети стали появляться первые итоги произошедшего.
Так, например, команда разработчиков программного пакета GPUOpen и один из руководителей игрового подразделения Microsoft Джейсон Рональд рассказали о внедрении технологии в инструментарий для разработки Xbox GDK.
Что самое интересное, компания предлагает использовать новинку не только в играх для актуальных консолей Xbox Series X/S, но также и для более старой Xbox One.
Представители Microsoft также сообщили, что они активно тестируют возможности FSR 2.0. Первые результаты испытаний показали, что технология может помочь новым Xbox заметно превзойти PlayStation 5 по уровню производительности.