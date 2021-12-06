Искусственный интеллект для военных могут обучать с помощью игр

Об этом сообщает издание “Коммерсант”, ссылаясь на исследование соответствующее исследование центра. В документе последнего говорится о том, что благодаря военным играми, соединенных с ИИ, увеличится эффективность тестирования и оптимизации военных планов и тактики.

Инициаторы проекта считают, что внедренная система способна проводить конфронтацию по системе „человек-машина”, благодаря чему можно будет отыскать потенциальные проблемы и слабые места.

Также авторы предложили использовать обученные нейросети в узкоспециализированных военных симуляторах.

“С точки зрения обучения на сценариях компьютерных игр правильнее было бы "показывать" алгоритмам действия реальных игроков, а не другой программы. Но чтобы реализовать этот проект, необходимо видеозапись игры перевести в формат, понятный для нейросети, например текстовый. Обучать программу на действиях другой программы, принимающей решения, смысла нет”, — поделился декан факультета информатики, искусственного интеллекта и систем управления МГТУ имени Н. Э. Баумана Андрей Пролетарский