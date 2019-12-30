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Искусственный интеллект научили проходить одну из самых сложных игр на скорость
На Go, значит, они решили не останавливаться...
На сайте arXiv.org были опубликованы первые результаты соревнования, на котором искусственный интеллект пытался пройти игру Mega Man II как можно быстрее.
На самом деле, нейросети были допущены не до совсем оригинальной Mega Man II — вместо нее в 2016 году инженеры из Бразилии создали фреймворк, максимально точно имитирующий Mega Man II и делающей ее доступной для обучения игровых алгоритмов. Поначалу искусственный интеллект обучали на четырех соперниках, но в дальнейшем он должен был научиться побеждать все восемь врагов-боссов, каждый из которых обладает уникальным оружием.
Благодаря подобному пути, который алгоритму пришлось пройти, он обучается не только более-менее общим правилам игры, но и адаптирует собственную стратегию под поведение каждого из боссов.