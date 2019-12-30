Искусственный интеллект научили проходить одну из самых сложных игр на скорость

На самом деле, нейросети были допущены не до совсем оригинальной Mega Man II — вместо нее в 2016 году инженеры из Бразилии создали фреймворк, максимально точно имитирующий Mega Man II и делающей ее доступной для обучения игровых алгоритмов. Поначалу искусственный интеллект обучали на четырех соперниках, но в дальнейшем он должен был научиться побеждать все восемь врагов-боссов, каждый из которых обладает уникальным оружием.

Благодаря подобному пути, который алгоритму пришлось пройти, он обучается не только более-менее общим правилам игры, но и адаптирует собственную стратегию под поведение каждого из боссов.