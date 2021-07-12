Искусственный интеллект создал мод, улучшающий графику в GTA: San Andreas

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Искусственный интеллект создал мод, улучшающий графику в GTA: San AndreasВыглядит по-настоящему интересно
Искусственный интеллект и нейросети — по-настоящему «волшебные» технологии. Последние несколько энтузиасты и профессионалы создают всё новые и новые проекты, используя разработки в области машинного обучения.
На этот раз моддер flyaway888 создал модификацию, улучшающую все текстуры для GTA: San Andreas. При этом для этого он как раз использовал алгоритмы искусственного интеллекта, пишет DSOGaming.
Что интересно, автор честно признаётся, что ему было очень тяжело в одиночку разрабатывать нечто подобное. Но, несмотря на все трудности, он смог добиться желаемого результата, потратив на это в общей сложности около полутора лет.
Сообщается, что flyaway888 улучшил оригинальные игровые текстуры примерно в 8 раз. За счёт этого игра кажется более детализированной и «графонистой».