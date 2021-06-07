Искусственный интеллект улучшит разрешение игр для Xbox Series X и S

Суть FSR заключается в увеличении разрешения в играх при помощи искусственного интеллекта. При этом за счёт того, что доступ к технологии можно получить только за пределами продукции AMD, она появится и на новых Xbox, передаёт GizChina.

Пока что нет точной информации ни о сроках, ни о чём-либо ещё касательно переноса FSR на Xbox Series X и S. Есть лишь заявление Microsoft, в котором компания заявила о том, что она рада «возможности использовать технологию AMD FidelityFX Super Resolution как ещё один метод по увеличению частоты кадров и разрешения».

В этом же сообщении IT-гигант заявил, что скоро ему будет, чем поделиться с игроками.