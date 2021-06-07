Искусственный интеллект улучшит разрешение игр для Xbox Series X и S

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Вчера в 09:30
Искусственный интеллект улучшит разрешение игр для Xbox Series X и SNVIDIA стоит поучиться у конкурентов распространению своих наработок
Уже в конце июня AMD выпустит в общий доступ свою новую технологию — FidelityFX Super Resolution (FSR). Причём доступна она будет не только на GPU от самой компании, но и на сторонних «железках».
Суть FSR заключается в увеличении разрешения в играх при помощи искусственного интеллекта. При этом за счёт того, что доступ к технологии можно получить только за пределами продукции AMD, она появится и на новых Xbox, передаёт GizChina.
Пока что нет точной информации ни о сроках, ни о чём-либо ещё касательно переноса FSR на Xbox Series X и S. Есть лишь заявление Microsoft, в котором компания заявила о том, что она рада «возможности использовать технологию AMD FidelityFX Super Resolution как ещё один метод по увеличению частоты кадров и разрешения».
В этом же сообщении IT-гигант заявил, что скоро ему будет, чем поделиться с игроками.