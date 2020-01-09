Искусственный интеллект вычислил самых красивых персонажей видеоигр

На YouTube-канале ShinSaikan было опубликовано новое видео, в котором достаточно популярный искусственный интеллект HotiiBeautii занимался поиском 100 самых красивых персонажей за всю историю видеоигр. Причем поиск проходил отдельно в двух категориях: самые красивые женщины и самые красивые мужчины.