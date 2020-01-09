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Искусственный интеллект вычислил самых красивых персонажей видеоигр
Результат, к слову, оказался вполне ожидаемым
На YouTube-канале ShinSaikan было опубликовано новое видео, в котором достаточно популярный искусственный интеллект HotiiBeautii занимался поиском 100 самых красивых персонажей за всю историю видеоигр. Причем поиск проходил отдельно в двух категориях: самые красивые женщины и самые красивые мужчины.
В итоге среди мужчин самыми красивыми были признаны Джонни Кейдж из Mortal Kombat 11, Годжета из Dragon Ball FighterZ, Сефирот из Dissidia Final Fantasy, а на первом месте рейтинга расположился главный герой Devil May Cry 5 — Данте.
Среди девушек, которых HotiiBeautii посчитал самыми красивыми, сложилась следующая ситуация: в тройке лидеров оказались Лара Крофт, являющаяся главной героиней игровой серии Tomb Raider, персонаж из японской игры Final Fantasy VII по имени Айрис Гейнсборо, а на первом расположилась Йеннифер из сверхпопулярной The Witcher 3.