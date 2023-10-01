Используете Windows 7? Вы рискуете поймать бан в Counter-Strike 2

Особенностью ситуации является то, что баны начали выдаваться игрокам, использующим операционную систему Windows 7.

По словам одного из пользователей, спустя несколько дней после релиза CS2 он столкнулся с баном. После тестирования нескольких аккаунтов стало ясно, что проблема повторяется.

При этом игра в оригинальную Counter-Strike не вызывала никаких неприятных ситуация. В связи с этим возникло предположение, что корень проблемы кроется в Windows 7. Данная версия была подтверждена многими другими игроками.

Некоторые пользователи выразили мнение, что причиной блокировки аккаунтов может быть система искусственного интеллекта, которая ошибочно определяет игроков как читеров.

Официальные представители Valve пока не дали комментариев по этому поводу.