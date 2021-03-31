Игры
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Исследование показало, когда россияне «переболели» любовью к компьютерным играм в 2020 году
Как ни странно, пиковая тяга прошла очень быстро
Специалисты AliExpress Россия и Райффайзенбанка провели исследование, в рамках которого был изучен спрос россиян на цифровые развлечения. Так, например, благодаря ему стало известно, когда именно у них прошла тяга к видеоиграм в 2020 году.
Если в апреле-мае прошлого года «объём покупок игр резко вырос» (56% и 28% соответственно), то уже в июне он начал снижаться. До конца лета общий объём покупок в данной категории и вовсе заметно сократился, достигнув минимума уже в июле.
Стоит отметить, что подобные показатели сложно назвать «внезапными». Напомним, что именно в марте в России был объявлен карантин. Во время него миллионы россиян оказались дома без возможности свободно гулять и ходить на работу в привычном режиме.