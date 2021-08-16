Источники намекнули на политкорректность и удаление «запретных тем» в ремастерах старых частей GTA

Как сообщается, ремастеры разрабатываются на движке Unreal Engine с использованием смеси «старой и новой графики», причём источник со ссылкой на игровой портал Gematsu отмечает, что визуальное оформление напоминает сильно модифицированную версию классической игры Grand Theft Auto. Пользовательский интерфейс также будет обновлён, но сохранит тот же классический стиль. Хотя подробности о геймплее не сообщаются, утверждается, что ремастер будет максимально похож на оригинальные игры.

При этом говорится об адаптировании игр к современной аудитории. Учитывая, всё происходящее в США, можно предположить, что это будет касаться удаления из сценариев «запретных тем» и выдержка диалогов в духе политкорректности.

Напомним, ранее мы писали о намерениях Take-Two выпустить ремейки сразу трёх популярных игр, но тогда не было известно, о каких конкретно играх идёт речь. Источники предполагали переиздание Red Dead Redemption 2 для новых приставок. Но эта игра в число ремейков не вошла.