Исторический момент: PS5 обогнала легендарную PS4 по скорости продаж в США

На достижение данного результата у консоли ушло 29 месяцев. При этом стоит отметить, что текущее поколение устройства было выпущено во время пандемии COVID-19, что сказалось на её доступности.

Напомним, что ранее в марте 2023 года PlayStation 5 также возглавила рейтинг продаж среди игровых консолей, опередив Nintendo Switch и Xbox Series X/S.

Это касается как продаж в штучном выражении, так и в денежном эквиваленте. В качестве самой продаваемой игры месяца был признан ремейк Resident Evil 4.

Что интересно, на данный момент расходы на игровые приставки увеличились на 10% по сравнению с 2022 годом, составив 566 млн долларов. Этот показатель стал вторым самым большим за март в истории, уступая лишь результату 2021 года с 680 млн долларов.