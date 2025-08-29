История в Silent Hill f будет крутиться вокруг темы женских прав и ужасов внутреннего подавления

Главная героиня, Хинако Симидзу, показана как молодая женщина, пережившая серьезные травмы и столкнувшаяся с давлением со стороны семьи и общества.

В отличие от своей сестры, она не стремится выйти замуж и испытывает неприязнь к своему отцу-тирану, что сразу выделяет её из привычных социальных ролей 60-х годов.

Продюсер серии Мотои Окамото пояснил, что выбор именно этого периода в японской истории не случаен: 1960-е стали временем сильного угнетения женщин, но одновременно и началом движения за их права. Silent Hill f будет исследовать этот контраст — подавление и попытки сопротивления.

По словам режиссера игры Ал-Янга, хоррор делится на два слоя: то, что уже произошло в жизни Хинако и её близких, и страхи перед будущим. Таким образом, сюжет объединяет личные травмы с экзистенциальным ужасом перемен.