Из японской игровой компании Capcom ушёл спасший множество проектов дизайнер

Причина ухода дизайнера не раскрывается. Но именно он спас от полного фиаско игру Devil May Cry, дорабатывал геймплей в Devil May Cry 2 и с нуля создал Devil May Cry 3. К тому же Хидэаки Ицуно для выхода Capcom на лидирующие позиции игрового рынка предложил создать Dragon's Dogma, вышедшую в весной 2024 года.

Примечательно, что игра Devil May Cry даже появилась в российском магазине приложений RuStore.