Из японской игровой компании Capcom ушёл спасший множество проектов дизайнер

Опубликовано 01 сентября 2024, 11:151 мин.
Из японской игровой компании Capcom ушёл спасший множество проектов дизайнерЕго называют патриархом
Из японской игровой компании Capcom «после 30 лет и пяти месяцев кропотливой работы» ушёл ключевой геймдизайнер «патриарх дизайна» Хидэаки Ицуно. Capcom известна франшизой Silent Hill, серией Devil May Cry и Dragon's Dogma, за разработкой которых как раз и стоял Ицуно.
Причина ухода дизайнера не раскрывается. Но именно он спас от полного фиаско игру Devil May Cry, дорабатывал геймплей в Devil May Cry 2 и с нуля создал Devil May Cry 3. К тому же Хидэаки Ицуно для выхода Capcom на лидирующие позиции игрового рынка предложил создать Dragon's Dogma, вышедшую в весной 2024 года.
Примечательно, что игра Devil May Cry даже появилась в российском магазине приложений RuStore.