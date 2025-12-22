Из-за использования ИИ при разработке, Clair Obscur: Expedition 33 лишили двух наград The Indie Game Awards 2025

Опубликовано 22 декабря 2025, 07:361 мин.
Из-за использования ИИ при разработке, Clair Obscur: Expedition 33 лишили двух наград The Indie Game Awards 2025Было бы за что лишать
Организаторы The Indie Game Awards 2025 лишили Clair Obscur: Expedition 33 двух ключевых наград — «Игра года» и «Лучший дебют».
Причина — использование генеративного ИИ при разработке, о чем позже официально сообщили сами представители Sandfall Interactive.
На момент номинации эта информация не раскрывалась, а правила премии прямо запрещают участие проектов, созданных с применением генеративного ИИ.
После пересмотра результатов, «Игру года» присудили головоломке Blue Prince, а награду за лучший дебют получила Sorry We’re Closed.
Ситуация вновь обострила дискуссию об использовании ИИ в геймдеве. Ранее схожий резонанс вызвали заявления главы Larian Свена Винке о применении ИИ в Baldur’s Gate 3.
В то же время глава Warhorse Studios Даниэль Вавра отметил, что ИИ сегодня используют почти все студии — просто не все готовы говорить об этом публично.